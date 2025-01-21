Прудников: в России наших игроков все гладят по головке, и они считают себя незаменимыми

Бывший нападающий «Спартака», «Томи», «Анжи», Кубани» и московского «Динамо» Александр Прудников оценил уровень российских футболистов. По словам Прудникова, российских игроков в Европе никто не ждёт.

«Нашим игрокам надо понимать, что в Европе их никто не будет ждать. И если период адаптации затянется, то в клубе не будут ждать, пока футболист адаптируется. А в России наших игроков все гладят по головке, поэтому они считают себя незаменимыми. Я в последнее время не вижу роста наших футболистов», — приводит слова Прудникова Metaratings.

Напомним, в европейских чемпионатах выступают сразу несколько российских футболистов. В частности, голкипер Матвей Сафонов защищает цвета «ПСЖ» с лета 2024-го. Полузащитник Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад», Магомед Оздоев и Фёдор Чалов — за греческий ПАОК. С 2018 года за французский «Монако» выступает Александр Головин.