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Дмитрий Ананко назвал два клуба РПЛ, для которых пауза в чемпионате пришлась кстати

Дмитрий Ананко назвал два клуба РПЛ, для которых пауза в чемпионате пришлась кстати
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко назвал два клуба Российской Премьер-Лиги, для которых пауза в чемпионате пришлась кстати, а также высказался об интриге в нынешнем сезоне.

— С точки зрения турнирной борьбы этот сезон РПЛ интереснее предыдущего?
— Конечно, интереснее. Наверху таблицы больше нет такого разрыва, как раньше. Думаю, что и «Динамо» к группе лидеров можно отнести, несмотря на небольшой регресс. В прошлом сезоне они убедили, что способны бороться за первое место, и, думаю, за зимнюю паузу ещё добавят. «Локомотив» будто по русским горкам едет: то вверх, то вниз. Ему, наверное, тоже межсезонье пойдёт на пользу.

— А «Зениту»?
— У «Зенита» есть всё для того, чтобы из года в год быть на вершине. Если внутри у себя разберутся, станут такой же мощной командой, как и раньше, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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