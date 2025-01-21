«Галатасарай» — «Динамо» Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 18:30 мск

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Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся стамбульский «Галатасарай» и киевское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести сыгранных туров турнирную таблицу Лиги Европы возглавляет итальянский «Лацио». Римляне набрали 16 очков. «Галатасарай» имеет в своём активе 12 очков и располагается на шестой строчке. Киевское «Динамо» является единственной командой, так и не набравшей очков. Клуб находится на последнем, 36-м месте.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.