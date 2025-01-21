Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В IFFHS объяснили 73‑е место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира

В IFFHS объяснили 73‑е место РПЛ в рейтинге сильнейших лиг мира
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) объяснил, почему Российская Премьер-Лига заняла 73‑е место в рейтинге сильнейших чемпионатов по итогам 2024 года.

«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учётом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — приводит слова представителя IFFHS «Матч ТВ».

Первое место в рейтинге заняла итальянская Серия А (1992 очка), следом расположилась испанская Примера (1885), тройку замкнула АПЛ (1871). В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов. Российская Премьер-Лига в этом рейтинге заняла 73-е место. Выше чемпионата России оказались азербайджанская лига (36-е место), украинская (38), армянская (46), белорусская (59) и грузинская (70). Чемпионат Казахстана занял в этом рейтинге 86-е место.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Прудников — об РПЛ: по сравнению с тем, что было 10 лет назад, всё ухудшилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android