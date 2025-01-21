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Игрок «Динамо» Фомин рассказал, как празднует Крещение на сборах

Игрок «Динамо» Фомин рассказал, как празднует Крещение на сборах
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о крещенских традициях во время зимних сборов. Бело-голубые проводят сборы в Катаре.

«Я стараюсь это каждый год по возможности делать. Когда в Турции были — там ходили купаться. Сейчас второй год в Катаре. Хорошая традиция — с удовольствием всегда ныряем», — заявил Фомин в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков), «Динамо» располагается на четвёртой строчке. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Ростовом» на выезде.

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