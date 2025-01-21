Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Девятикратный чемпион России сравнил методы работы Деяна Станковича и Алекса Фергюсона

Девятикратный чемпион России сравнил методы работы Деяна Станковича и Алекса Фергюсона
Аудио-версия:
Комментарии

Девятикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Ананко сравнил методы работы главного тренера красно-белых Деяна Станковича и легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Понятно, что Станкович — это другая фигура, чем его предшественники. Это даже не обсуждается. Но сейчас и тренеры всё больше трансформируются в топ-менеджеров.

В книге «Футбол как модель бизнеса» подробно описываются методы работы Алекса Фергюсона. По сути, уже тогда он был топ-менеджером в «МЮ» и контролировал всё, начиная с питания и медицины и заканчивая матчем. Он подбирал не только футболистов, но команду профессионалов вокруг — диетологов, докторов, массажистов и так далее. Сегодня для Англии это уже привычная модель. Вот и Станкович мне кажется тренером такого формата. И пока с этой ролью справляется. Если ему удастся в зимнюю паузу сделать команду сильнее, чего я ему желаю и на что надеюсь, «Спартак» будет главным претендентом на чемпионство», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«В «Спартаке» переизбыток футболистов». Редкое интервью с девятикратным чемпионом России
Эксклюзив
«В «Спартаке» переизбыток футболистов». Редкое интервью с девятикратным чемпионом России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android