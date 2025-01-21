«Он обошёл Месси». Медведев объяснил, как Луис Энрике усилит «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, как новичок сине-бело-голубых бразильский вингер Луис Энрике сможет усилить команду Сергея Семака.

«Это игрок, которого признали лучшим футболистом в Северной и Южной Америке. Такие титулы случайно не даются, он обошёл в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в МЛС. Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении. Мы считаем, что это будет усиление», — приводит слова Медведева ТАСС.

О переходе Энрике «Зенит» объявил накануне, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В «Ботафого» уже в январе отправится Артур, в конце сезона — Вендел. Луис Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.