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Дмитрий Ананко: в «Спартаке» сейчас переизбыток футболистов

Дмитрий Ананко: в «Спартаке» сейчас переизбыток футболистов
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о нынешнем составе красно-белых.

«Я так понимаю, что в «Спартаке» сейчас вообще переизбыток футболистов. От этого появляются недовольные — играть-то всем хочется. В своё время я сам подошёл к Романцеву и попросил отпустить меня в Ростов за практикой. Через полгода я вернулся совсем другим игроком. Молодыми мы грешили на тренера: он неправ, не замечает. А на самом деле, чтобы играть в основном составе, нужно как можно больше вопросов себе задавать. И ещё усерднее тренироваться. Дадут минуту в игре — доказывай в эту минуту, что достоин быть в основе! Сейчас «Спартаку» нужно разобраться с количеством футболистов, отобрать боевые единицы и, если есть возможность, приобрести для ротации, конкуренции ещё несколько качественных исполнителей. В любом случае «Спартак» обязан ставить перед собой максимальные задачи на вторую часть сезона», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ананко выступал за «Ростсельмаш» на правах аренды в 1995 году. В составе команды из Ростова Дмитрий провёл 12 матчей.

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