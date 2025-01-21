Полузащитник «Акрона» Лончар назвал самого сложного соперника в РПЛ

Футболист тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар заявил, что считает московский «Спартак» самым сложным соперником в Российской Премьер-Лиге. Отметим, что Лончар выступает за «Акрон» с лета 2024 года.

«Спартак» — самый непростой соперник из тех, с кем мы играли, — они убили нас на поле, не дали создать ничего. Конечно, был ещё «Зенит», которому мы проиграли 0:5. Это тоже была тяжёлая игра, но она была открытой. А «Спартак» не предоставил нам ни единого шанса. Тройка самых сложных соперников именно такая — сначала «Спартак», потом «Зенит» и ЦСКА», — приводит слова Лончара «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.