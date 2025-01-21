Экс-игрок «Зенита» Дриусси вернулся в «Ривер Плейт»

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси перешёл в «Ривер Плейт» из американского «Остина», сообщает пресс-служба аргентинского клуба на своём официальном сайте. Согласно информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 9,75 млн.

28-летний Дриусси выступал за «Остин» с 2021 года. За это время Себастьян успел провести за клуб 115 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 17 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

Напомним, с 2017 по 2021 год аргентинец играл за санкт-петербургский «Зенит». В составе сине-бело-голубых Дриусси трижды выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.