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Ананко: у нас с Юраном в «Пари» был порядок в обороне — приятно было смотреть в таблицу

Ананко: у нас с Юраном в «Пари» был порядок в обороне — приятно было смотреть в таблицу
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Бывший тренер «Пари НН» Дмитрий Ананко высказался о совместной работе с Сергеем Юраном в нижегородском клубе.

«Кто бы что ни рассказывал про какой-то «автобус», мы исходили из того, какие исполнители у тебя под рукой. Глупо было в Нижнем Новгороде бежать забивать, когда на двух-трёх передачах всё рвётся. Тем не менее у нас появлялись моменты, и мы забивали и побеждали. Если кому интересно, могут сравнить два матча «Пари НН» против «Локомотива» — до нас в Нижнем Новгороде и уже при нас в Москве. Небо и земля. Да, были шишки, было больно. Но тот матч мы проиграли лишь в концовке из-за рикошета. Например, если взять Гоцука, то Кирилл сам знает, что он не самый быстрый футболист чемпионата, но был момент — шёл в лидерах лиги по количеству выигранных единоборств. Все ребята, которые принимали участие в оборонительных действиях, уже выглядели совсем иначе в оборонительных действиях. Вот и ответ на ваш вопрос: ра-бо-тать надо!

Нам с Сергеем Николаевичем было приятно смотреть в таблицу и осознавать, что в обороне у команды порядок. Хотя такая игра очень энергозатратная — больше приходится бегать, бороться. Но этот отрезок показал ребятам, что они способны на это. Возможно, потом на этом фоне кто-то внутренне посчитал себя серьёзным футболистом, другие факторы вмешались, и вся команда просела», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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