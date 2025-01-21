Ананко: разве Дуарте стал топом? Иностранец априори должен быть сильнее местного игрока

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о критике в адрес парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Давайте рассуждать вместе. Дуарте — иностранец? Иностранец априори должен быть сильнее местного футболиста? А в таких командах, как «Спартак», легионер в принципе должен быть сильным и играть с первого дня. А что, сейчас Дуарте стал топом? Сколько прошло времени, чтобы он в вашем представлении стал «железным» игроком основы? Что он до этого делал? Я вам высказал своё мнение насчёт иностранцев. Если бы мы говорили о 16-17-летнем парне с очевидной перспективой роста — это одна история. А Дуарте сколько лет? 24 года. В хорошей команде и средний футболист начнёт расти. Дуарте же покупался при прошлом тренере — видимо, у него и нужно спрашивать, какого уровня игрок. Здесь многое зависит от видения руководства», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.