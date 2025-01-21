Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ананко: разве Дуарте стал топом? Иностранец априори должен быть сильнее местного игрока

Ананко: разве Дуарте стал топом? Иностранец априори должен быть сильнее местного игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о критике в адрес парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Давайте рассуждать вместе. Дуарте — иностранец? Иностранец априори должен быть сильнее местного футболиста? А в таких командах, как «Спартак», легионер в принципе должен быть сильным и играть с первого дня. А что, сейчас Дуарте стал топом? Сколько прошло времени, чтобы он в вашем представлении стал «железным» игроком основы? Что он до этого делал? Я вам высказал своё мнение насчёт иностранцев. Если бы мы говорили о 16-17-летнем парне с очевидной перспективой роста — это одна история. А Дуарте сколько лет? 24 года. В хорошей команде и средний футболист начнёт расти. Дуарте же покупался при прошлом тренере — видимо, у него и нужно спрашивать, какого уровня игрок. Здесь многое зависит от видения руководства», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«В «Спартаке» переизбыток футболистов». Редкое интервью с девятикратным чемпионом России
Эксклюзив
«В «Спартаке» переизбыток футболистов». Редкое интервью с девятикратным чемпионом России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android