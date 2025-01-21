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Александр Медведев раскрыл, почему Артур покинул «Зенит» и перешёл в «Ботафого»

Александр Медведев раскрыл, почему Артур покинул «Зенит» и перешёл в «Ботафого»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые приняли решение отпустить нападающего Артура Гимарайнса в «Ботафого».

«Артур заслуживает большего, чем игрок ротации, поэтому мы пожелали ему успехов в «Ботафого». Его прозвище Король Артур не является преувеличением, поскольку он забил два ключевых гола: «Краснодару», когда мы вернулись на первое место, и «Ростову» за короткое время до завершения основного времени, который стал чемпионским. И по тому, как он работал и какой пример подавал другим игрокам по отношению к делу, он действительно король. Поэтому мы пожелали ему удачи», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Накануне, 20 января, «Зенит» также объявил о переходе бразильского вингера Луиса Энрике. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

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