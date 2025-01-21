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«Локомотив» интересуется защитником с бельгийско-российским гражданством — Тавольери

«Локомотив» интересуется защитником с бельгийско-российским гражданством — Тавольери
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Защитник «Моленбека» Джовкар Дудаев был предметом интереса со стороны московского «Локомотива» в текущее зимнее трансферное окно, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист с бельгийско-российским гражданством отказался от перехода, предпочтя завершить сезон в брюссельском клубе. Сообщается, что вполне вероятен уход защитника летом 2025 года. Также им интересуется клуб из Греции.

21-летний Дудаев является воспитанником академии «Моленбека». Всего в составе основной команды Джовкар провёл 22 матча. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 250 тыс.

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