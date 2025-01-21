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Карпин рассказал, что защитник «Ростова» Евгений Чернов нашёл себе новую команду

Карпин рассказал, что защитник «Ростова» Евгений Чернов нашёл себе новую команду
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о будущем защитника команды Евгения Чернова. Ранее сообщалось, что услуги Чернова были предложены лидерам Первой лиги — «Балтике» и «Торпедо».

— Евгений Чернов. По нему что-то скажете? Почему он не был вызван в команду (на сборы. — Прим. «Чемпионата»)?
— Потому что искал себе новую команду. Вроде бы нашёл.

— Он искал, потому что не был вызван, или просто?
— И то и другое, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

32-летний Чернов является воспитанником «Томи». За свою карьеру футболист также успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», «Тосно», красноярский «Енисей», «Оренбург», «Химик» и «Краснодар». Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

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