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Главный тренер «Ливерпуля» Слот назвал странным формат Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Слот назвал странным формат Лиги чемпионов
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал странным формат Лиги чемпионов, отвечая на вопрос по поводу того, что мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице общего этапа (18 очков по результатам шести игр).

«Я не смотрю на турнирную таблицу с точки зрения того, что нам будет проще играть с такой-то командой, потому что мы первые. Из-за странного формата Лиги чемпионов просто невозможно сказать, что тебе будет просто. Я не имею в виду ничего негативного, употребляя слово «странный», но формат странный! То, что мы занимаем первое место, возможно, не доказывает, что мы являемся лучшей командой общего этапа. Команда, которая занимает 24-е место, вовсе необязательно является 24-й по силе», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Сегодня, 21 января, «Ливерпуль» сыграет с «Лиллем» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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