Дэвис в ближайшее время продлит контракт с «Баварией» до 2030 года — Плеттенберг

Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в ближайшее время подпишет новый контракт с мюнхенским клубом, который будет рассчитан до лета 2030 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По информации источника, зарплата футболиста по новому контракту составит € 15 млн в год. Отметим, что действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» заканчивается 30 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что в услугах Альфонсо заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» планировали подписать канадца на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний канадец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.