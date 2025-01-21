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Дэвис в ближайшее время продлит контракт с «Баварией» до 2030 года — Плеттенберг

Дэвис в ближайшее время продлит контракт с «Баварией» до 2030 года — Плеттенберг
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Канадский защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в ближайшее время подпишет новый контракт с мюнхенским клубом, который будет рассчитан до лета 2030 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По информации источника, зарплата футболиста по новому контракту составит € 15 млн в год. Отметим, что действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» заканчивается 30 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что в услугах Альфонсо заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» планировали подписать канадца на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний канадец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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