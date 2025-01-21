«У Арсена болит лодыжка». В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян получил новую травму

Пресс-служба испанского «Реала Сосьедад» прокомментировала состояние российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Хавбек пропустил два последних матча.

— С чем связано отсутствие Захаряна в заявке команды в последних двух матчах? Он снова травмирован?

— Арсен пропустил матчи из-за травмы. У него болит лодыжка, — приводит слова пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йона Мундуате «ВсеПроСпорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.