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«У Арсена болит лодыжка». В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян получил новую травму

«У Арсена болит лодыжка». В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян получил новую травму
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Пресс-служба испанского «Реала Сосьедад» прокомментировала состояние российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Хавбек пропустил два последних матча.

— С чем связано отсутствие Захаряна в заявке команды в последних двух матчах? Он снова травмирован?
— Арсен пропустил матчи из-за травмы. У него болит лодыжка, — приводит слова пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йона Мундуате «ВсеПроСпорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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