Представитель Захаряна: у Арсена рецидив, дня через два начнёт тренироваться

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о состоянии российского футболиста. Ранее появилась информация, что хавбек получил очередную травму.

«У Арсена всё хорошо, он восстанавливается. Был небольшой рецидив — была нагрузка, поэтому заболело место, которое было травмировано. Думаю, дня через два он начнёт тренироваться», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм.