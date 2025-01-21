Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монца» интересуется форвардом «Милана» Йовичем — Скира

«Монца» интересуется форвардом «Милана» Йовичем — Скира
Комментарии

Итальянская «Монца» интересуется сербским нападающим «Милана» Лукой Йовичем, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Монца» запросила информацию у «россонери» по условиям перехода форварда. Отмечается, что Йович не входит в планы «Милана» и, вероятно, покинет клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Йович принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности серб провёл на поле 88 минут. Действующее соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
«Безобразный, уродливый «Милан». Капелло раскритиковал «россонери» после игры с «Юве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android