«Монца» интересуется форвардом «Милана» Йовичем — Скира

Итальянская «Монца» интересуется сербским нападающим «Милана» Лукой Йовичем, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Монца» запросила информацию у «россонери» по условиям перехода форварда. Отмечается, что Йович не входит в планы «Милана» и, вероятно, покинет клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Йович принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности серб провёл на поле 88 минут. Действующее соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.