Дмитрий Ананко: в некоторых моментах в России ситуация даже лучше, чем в Европе

Бывший российский футболист Дмитрий Ананко поделился воспоминаниями о своём периоде в составе «Аяччо». Экс-защитник провёл 18 матчей за французский клуб.

«Для нас заграница вообще была другим миром и другой планетой. Сейчас эта разница стирается. В некоторых моментах у нас ситуация даже лучше, чем в Европе. Но непосредственно футбольное хозяйство, подход, профессионализм — конечно, там на порядок выше. Если здесь возомнишь себя великим футболистом, там в две секунды приземлят. Скажу по себе: если бы меня Олег Иваныч не научил играть в одно касание, я бы во Франции без ног остался. Реально! Уезжая из «Спартака», я считал немецкий футбол самым жёстким. А меня Игорь Черевченко при встрече предупредил: «Готовься, там будет ещё жёстче». И это оказалось действительно так. Для многих выходцев из бывших французских колоний — алжирцев, тунисцев — футбол остаётся единственным социальным трамплином. Поэтому конкуренция в чемпионате жесточайшая. Только слегка зазеваешься — без ног останешься», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.