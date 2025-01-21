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Девятикратный чемпион России объяснил перевоплощение Угальде в «Спартаке»

Девятикратный чемпион России объяснил перевоплощение Угальде в «Спартаке»
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Девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко высказался о выступлениях нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Форвард забил 16 голов в 22 матчах во всех турнирах в нынешнем сезоне.

«Видно, сама атмосфера и все сопутствующие истории внутри команды поспособствовали. Играть-то он умеет и не мог в одночасье разучиться в «Спартаке». Тут много факторов влияет. Любой переход футболиста из команды в команду, даже внутри одной страны и языковой среды — это стресс. Чем более высокого уровня игрок, тем быстрее он этот стресс преодолевает. Когда в «Спартак», «Зенит» или «Локомотив» приобретаются игроки за хорошие деньги, они с первого дня обязаны себя проявлять. Сейчас Угальде даёт результат — здорово. Значит, что-то поменялось внутри команды, что привело к такому прогрессу», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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