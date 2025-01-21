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Андрей Кобелев высказался о ситуации с неявкой Бителло на сборы «Динамо»

Андрей Кобелев высказался о ситуации с неявкой Бителло на сборы «Динамо»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ситуации с неявкой полузащитника Бителло на сборы бело-голубых.

«Существует контракты, которые футболисты должны исполнять. В любом контракте есть штрафные санкции, которые должны применяться к футболисту, не выполняющему свои контрактные обязательства. Насколько я понимаю, на сегодняшний день по Бителло ведутся переговоры, о которых мы не знаем. Нам остаётся ждать официальной информации, после которой мы сможем говорить, что было хорошо, а что — плохо», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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