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Корнаухов назвал условие, при котором изменится стартовый состав «Спартака»

Корнаухов назвал условие, при котором изменится стартовый состав «Спартака»
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Бывший российский футболист Олег Корнаухов считает, что «Спартак» начнёт весеннюю часть сезона Российской Премьер-Лиги тем же составом, что играл осенью и зимой.

«Основной состав не изменится. Если только в трансферное окно не купят человека, который реально будет претендовать на место в составе», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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