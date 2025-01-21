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Андрей Кобелев: Захарян был слишком молод, чтобы ехать в «Реал Сосьедад»

Андрей Кобелев: Захарян был слишком молод, чтобы ехать в «Реал Сосьедад»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о травмах российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Ранее представитель футболиста заявил, что был небольшой рецидив предыдущей травмы.

«Расстраивает, что Арсена мучают травмы. Любой спортсмен после травмы выпадает на неопределённый срок, а это не даёт выйти на свой лучший уровень. При отъезде Захаряна я говорил, что, с одной стороны, хорошо, что Арсен хочет попробовать себя за границей. Но он был слишком молод, чтобы ехать туда», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм.

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