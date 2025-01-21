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«Астон Вилла» приобрела защитника из команды второй лиги Испании

«Астон Вилла» приобрела защитника из команды второй лиги Испании
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Бирмингемская «Астон Вилла» объявила о переходе защитника Андреса Гарсии из «Леванте», выступающего во второй лиге Испании.

«Энергичный и нацеленный на ворота, он отметился тремя голами и тремя результативными передачами в этом сезоне. 21-летний уроженец Валенсии может действовать как на позиции правого защитника, так и на фланге атаки. Добро пожаловать, Андрес!» — говорится в заявлении на официальном сайте английской команды.

Гарсия находился в системе «Леванте» с 2019 года. За основную команду защитник провёл 50 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,2 млн.

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