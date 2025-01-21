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Мусаев подвёл итоги первого зимнего сбора «Краснодара»

Мусаев подвёл итоги первого зимнего сбора «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги первого зимнего сбора команды. Он отметил, что все футболисты приехали в хорошем психологическом и физическом состоянии. По словам специалиста, тренерскому штабу приходится успокаивать игроков, чтобы они вкатывались в тренировочный процесс плавно, потому что многие футболисты хотят сразу работать на пределе возможностей.

«Ребята собрались в хорошем настроении, соскучились друг по другу, соскучились по футболу, у всех было домашнее задание, мы проверили датчики, все его дисциплинированно выполнили. Но первые дни мы должны быть аккуратны, потому что специфика российского футбола такая, что зимой очень большая пауза, и первые тренировки мы должны работать строго в определённых пульсовых зонах, в определённых режимах. Многие рвутся в бой, хотят бежать быстрее, хотят играть больше серий, поэтому приходится успокаивать. Но нас, тренеров, это только радует.

Что касается работы, в принципе всё, что запланировали, сделали, это получился первый общеподготовительный сбор, он длился семь дней. И далее нас ждёт уже два сбора по 13−14 дней, в которых уже в каждом будет по три игры. Хорошие соперники, интенсивность будет увеличиваться, объём работы будет тоже увеличиваться. Поэтому всё самое интересное только начинается», — сказал Мусаев в видео пресс-службы «Краснодара».

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