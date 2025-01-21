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Колыванов: Захарян приехал не в ту команду, стоит рассмотреть вариант с арендой

Колыванов: Захарян приехал не в ту команду, стоит рассмотреть вариант с арендой
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Известный экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на очередную травму полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Жалко, что в 21 год у Захаряна постоянно какие-то травмы и болячки. Только начинает набирать физическую форму — сразу травма. Наверное, не в ту команду приехал. Нужно было ещё пару лет обрасти мясом в «Динамо». Очень жаль, потому что Захарян — один из самых талантливых российских игроков. По Арсену Захаряну скучают все. Может, стоит рассмотреть вариант с арендой. Бывает такое, что команда просто не подходит футболисту», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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