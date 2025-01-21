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«У меня не было стремления уехать». Экс-вратарь «Локо» Медведев — о предложениях из Европы

«У меня не было стремления уехать». Экс-вратарь «Локо» Медведев — о предложениях из Европы
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев, ранее выступавший в составе «Локомотива», высказался о предложениях от зарубежных клубов, которые он получал за время карьеры.

— Кроме «Сочи», уйти из «Локомотива» ты мог в Бельгию и Голландию. Какие конкретно были предложения?
— Агент пусть назовёт, я не знаю. У меня и не было стремления уехать. Здесь я того же мнения, что и Аршавин.

— Что нашим не надо уезжать в клубы вроде «Гавра»?
— У Кузяева своя мотивация, вызов. А у меня такого не было. Тебе 23 года, у тебя есть контракт и надежды с «Локомотивом» и есть вариант из середины чемпионата Бельгии. Что выберешь?

— Тобой когда-то якобы интересовался «Монако».
— Да ну! В новостях видел, и всё. От агента вообще никакой конкретики не было, — приводит слова Медведева Sport24.

Медведев перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2024 года из «Ростова», за который выступал предыдущие два года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 18 матчах во всех соревнованиях, в пяти из которых он отыграл «на ноль». В этих играх Медведев пропустил 34 мяча. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

За свою карьеру Медведев также выступал за московский «Локомотив», «Рубин», ижевский «Зенит».

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