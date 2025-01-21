Каррера обозначил, какое место РПЛ реально занимает в рейтинге европейских чемпионатов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Аналитики поставили РПЛ на 73-е место в списке – это ниже, чем Гондурас, Никарагуа, Танзания и ряд других небольших государств, которые не делают ставку на развитие футбола.

«Не согласен с тем, что РПЛ находится на таком [низком] месте. Считаю, чемпионат России заслуживает лучшего рейтинга, потому что там хорошие команды и хорошие игроки. Возможно, на эту цифру влияет то, что они не могут конкурировать в Европе. Думаю, РПЛ сейчас входит в топ-7 лиг Европы», — приводит слова Массимо Карреры интернет-портал Sport24.