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Мусаев объяснил, почему Кордоба позже других явился на зимние сборы «Краснодара»

Мусаев объяснил, почему Кордоба позже других явился на зимние сборы «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему некоторые легионеры явились на зимние сборы команды с опозданием. В частности, не сразу к команде присоединились Джон Кордоба, Лукас Оласа и Кевин Кастаньо. По словам Мусаева, он обещал дополнительные выходные этим игрокам.

«Летом все трое были на Копа Америка и прошли в самые финальные стадии. Колумбия стала второй, Уругвай третьим. И мы попросили их вернуться раньше. Допустим, Оласа приехал, по-моему, всего неделю отдыхал. И мы пообещали им, что зимой дадим на несколько дней больше. И у них тоже было домашнее задание. Они приехали в хорошем состоянии, никаких проблем нет», — сказал Мусаев в видео пресс-службы «Краснодара».

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