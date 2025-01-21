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Экс-игрок «Спартака» Попов считает, что Карпин смог бы привести красно-белых к чемпионству

Экс-игрок «Спартака» Попов считает, что Карпин смог бы привести красно-белых к чемпионству
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов полагает, что главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин смог бы привести красно-белых к чемпионскому титулу.

— До приезда Станковича обсуждалось, кто может стать следующим тренером «Спартака», и многие эксперты называли кандидатуру Карпина. Он мог бы сделать «Спартак» чемпионом?
— Думаю, да. Он и в «Ростове» создал очень крепкую команду. Карпин понимает, где и что нужно. Он хорош как руководитель, потому что может сделать правильный подбор на определённые позиции. Понимает, какие игроки нужны ему на поле. Это самое главное, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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