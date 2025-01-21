Известный экс-футболист сборной Франции и лондонского «Челси» Флоран Малуда сыграет за российский медиаклуб Fight Nights. 44-летний француз поможет команде бойцов на Суперкубке Медиалиги. Турнир состоится этой зимой в Абу-Даби. Ранее также сообщалось, что за Fight Nights сыграет Бакари Санья.

О договорённости с Флораном сообщил спортивный директор медийного клуба Дмитрий Шишков.

«По Малуда я уверен. По Санья сейчас есть вопросы, потому что у него может быть поездка в Гонконг. Мы ждём этот момент. Малуда точно будет, сегодня подтвердился», — сказал Шишков в видео на YouTube-канале «Это медиафутбол, бро».