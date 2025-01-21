«Не хочу много говорить о них». Мусаев — о молодых игроках «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о футболистах молодёжки, которые поехали на зимние сборы с основной командой. Он отметил, что все игроки стараются и правильно относятся к своему делу. Однако в команде пытаются не хвалить и не ругать молодёжь.

«Они заслужили шанс проявить себя на сборах с основой. Они будут также принимать участие в контрольных матчах. Много говорить не хочу о них, потому что они только начинают свой путь. Они стараются, для них это новый опыт. Здесь всё-таки другой уровень, нужно быстрее принимать решения, быстрее действовать. Здесь ребята играют более жёстко, поэтому, повторюсь, мы молодых сильно не хвалим, не ругаем. Пока всё хорошо, они стараются, и мы довольны их отношением к делу», — сказал Мусаев в видео пресс-службы «Краснодара».