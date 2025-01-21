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Ананко: тенденции в отношении российских футболистов в Европе меняются

Ананко: тенденции в отношении российских футболистов в Европе меняются
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Бывший игрок французского «Аяччо» Дмитрий Ананко поделился мыслями о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину сменить команду.

«Монако» идёт в тройке во Франции и ещё может где-то выстрелить. Может быть, и Головину не стоит дёргаться оттуда, а попытаться что-то выиграть с клубом. Понятно, что у того же Сафонова ситуация совсем другая: подбор футболистов в «ПСЖ» гораздо сильнее. Это гегемон во Франции. Если смоделировать ситуацию, смог бы Головин там быть таким же лидером, как в «Монако»? Вопрос. В любом случае мы видим, что тенденции в отношении наших футболистов в Европе меняются. Если ещё недавно на россиян там было табу, то сейчас двери приоткрываются. Так что нет ничего невозможного. Может, и Сашу пригласят туда. С «ПСЖ» легче завоёвывать трофеи, что там говорить. Но, опять же, чтобы поменять клуб, нужно получить предложение, логично? Одного желания игрока мало», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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