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Андрей Канчельскис отреагировал на переход Хусанова в «Манчестер Сити»

Андрей Канчельскис отреагировал на переход Хусанова в «Манчестер Сити»
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис отреагировал на переход узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова из «Ланса» в «Манчестер Сити».

«Главное, чтобы теперь Хусанов заиграл в «Сити». Перейти можно в любой клуб, но ещё надо заиграть. Можно только пожелать ему удачи. Наверное, что-то в нём увидели. Мы же понимаем, что он может играть и ему повезёт, а может сложиться всё по-другому. Это футбол, всё зависит от него. Но Хусанов молодец! Когда выпадает такой шанс, надо собирать вещи и бежать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 20 января, «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.

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