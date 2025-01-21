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Ананко: трансфер Сафонова в «ПСЖ» всех удивил — он же не входит в топ-10 вратарей мира

Ананко: трансфер Сафонова в «ПСЖ» всех удивил — он же не входит в топ-10 вратарей мира
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Бывший футболист «Аяччо» Дмитрий Ананко поделился мыслями о потенциальном отъезде российских футболистов в Европу, а также высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ» и Далера Кузяева в «Гавр».

— Видите сегодня в РПЛ футболистов, потенциально способных заиграть в Европе?
— Вопрос — заиграть где? Если брать клубы-гранды, то, согласитесь, мы все удивились переходу Матвея в «ПСЖ». Нельзя же сказать, что Сафонов входил в топ-10 вратарей мира. А «Пари Сен-Жермен» — это, по сути, один из вариантов сборной мира. На контрасте — история Кузяева. Он хотел себя попробовать, уехал — честь и хвала. Сейчас не играет — причин может быть масса. Даже от региона может зависеть.

Та же Корсика — достаточно закрытый регион, много националистов. В «Аяччо» и темнокожий футболист был всего один. Фанаты у нас были достаточно своенравные. Соответственно, и президент был приближённым к этим кругам. Чтобы в такой обстановке заиграть, нужно быть готовым не только в футбольном, но и в нефутбольном плане, крепким духом, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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