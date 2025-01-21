Голкипер «Динамо» Лещук рассказал о своём необычном увлечении

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что у него появилось желание реставрировать старую мебель. Российский футболист отметил, что хотел бы сделать это своими руками.

«Недавно появилось желание научиться реставрировать старую мебель. У меня несколько побитых вещей в старом состоянии, я их приобрёл. Хотелось бы их своими руками восстановить», — приводит слова Лещука «Советский спорт».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.