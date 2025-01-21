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Экс-защитник «Челси» и «ПСЖ» Давид Луис нашёл новый клуб

Экс-защитник «Челси» и «ПСЖ» Давид Луис нашёл новый клуб
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Бывший защитник «Челси», «ПСЖ» и сборной Бразилии Давид Луис нашёл себе новый клуб. 37-летний футболист присоединился к команде «Форталеза Эспорте», информирует официальная пресс-служба.

Стороны подписали контракт до 31 декабря 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон. Давид Луис присоединился к новой команде бесплатно, на правах свободного агента после ухода из «Фламенго».

Давид Луис играл в составе «Фламенго» с 2021 года. В завершившемся розыгрыше бразильской Серии А защитник провёл 23 матча, записав на свой счёт три забитых мяча. Ранее он выступал за такие именитые клубы, как «Бенфика», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». На его счету 57 встреч за основную сборную Бразилии.

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