Экс-защитник «Челси» и «ПСЖ» Давид Луис нашёл новый клуб

Бывший защитник «Челси», «ПСЖ» и сборной Бразилии Давид Луис нашёл себе новый клуб. 37-летний футболист присоединился к команде «Форталеза Эспорте», информирует официальная пресс-служба.

Стороны подписали контракт до 31 декабря 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон. Давид Луис присоединился к новой команде бесплатно, на правах свободного агента после ухода из «Фламенго».

Давид Луис играл в составе «Фламенго» с 2021 года. В завершившемся розыгрыше бразильской Серии А защитник провёл 23 матча, записав на свой счёт три забитых мяча. Ранее он выступал за такие именитые клубы, как «Бенфика», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». На его счету 57 встреч за основную сборную Бразилии.