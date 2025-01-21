Гершкович: в «Сосьедаде» пока терпят травмы Захаряна, но сколько это будет продолжаться?

Известный отечественный экс-футболист Михаил Гершкович отреагировал на очередную травму российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Могу только сожалеть, что Захарян никак не найдёт себя в «Реале Сосьедад» и не войдёт в тот ритм, который необходим для боевого состояния. Также с сожалением слышу все вещи про него — то травма, то болезнь. Надо как-то пересматривать отношение к самому себе, травмы не на пустом месте появляются — значит, что-то где-то недоработано.

Арсен — талантливый игрок, с большим потенциалом. Теперь от него зависит, как его реализовать. В Испании для него созданы все условия, они пока терпят, но сколько это будет продолжаться? Ждём, надеемся и желаем здоровья», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.