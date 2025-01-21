«Манчестер Сити» объявил о переходе Витора Рейса

Английский «Манчестер Сити» объявил о переходе 18-летнего бразильского защитника Витора Рейса из «Палмейраса». Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2029 года. Футболист будет выступать под 22-м номером.

Ранее сообщалось, что общая сумма сделки по переходу бразильского футболиста составит около € 40 млн.

Рейс играет на позиции центрального защитника и является воспитанником академии «Палмейраса». Всего в составе основной команды молодой защитник провёл 22 матча, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 14 млн. Также в активе Витора восемь матчей за сборную Бразилии до 17 лет.