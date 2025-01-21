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«Пари Нижний Новгород» может подписать Тьяго Весино

«Пари Нижний Новгород» может подписать Тьяго Весино
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Нападающий аргентинского «Велеса» Тьяго Весино близок к переезду в Россию. Он попал в сферу интересов «Пари НН» и ещё одного клуба, название которого не уточняется, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, переговоры сторон находятся на продвинутой стадии. Речь идёт о платной аренде с опцией выкупа за € 1,5-2 млн.

Отмечается, что на Весино также претендует аргентинский «Сан-Лоренцо». Однако агент игрока больше заинтересован в переезде своего клиента в Российскую Премьер-Лигу.

Последние полгода Весино на правах аренды выступал за чилийский «Уачипато» — там за 12 матчей он забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

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