«Пари Нижний Новгород» может подписать Тьяго Весино

Нападающий аргентинского «Велеса» Тьяго Весино близок к переезду в Россию. Он попал в сферу интересов «Пари НН» и ещё одного клуба, название которого не уточняется, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, переговоры сторон находятся на продвинутой стадии. Речь идёт о платной аренде с опцией выкупа за € 1,5-2 млн.

Отмечается, что на Весино также претендует аргентинский «Сан-Лоренцо». Однако агент игрока больше заинтересован в переезде своего клиента в Российскую Премьер-Лигу.

Последние полгода Весино на правах аренды выступал за чилийский «Уачипато» — там за 12 матчей он забил семь голов и отдал одну результативную передачу.