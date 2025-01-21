Экс-игрок «Спартака» Попов: для меня Абаскаль не сильный специалист

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов высказался об экс-тренере красно-белых Гильермо Абаскале. Испанский специалист работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год.

— Если говорить про Абаскаля, вы понимаете, почему его пригласили? Он сильный специалист?

— Нет. Для меня это не сильный специалист. По тому, что я видел, мне непонятно. Кто принимает эти решения и как выбирает кандидатуру? Наверное, это руководители, и надо к ним обращаться с таким вопросом, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.