18-летний Витор Рейс поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Сити»

18-летний бразильский защитник Витор Рейс поделился эмоциями от перехода в английский «Манчестер Сити». Ранее футболист выступал за «Палмейрас».

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», одному из самых больших клубов в мире. Все видели потрясающие достижения в последние сезоны, и я хочу внести свой вклад в наше стремление к новым трофеям.

Работа с Пепом Гвардиолой — это то, о чём мечтает каждый молодой игрок, и я знаю, что он поможет мне стать лучшим игроком, каким я только могу быть.

У «Сити» также есть большой опыт работы с бразильскими футболистами, и наличие в команде таких игроков, как Эдерсон и Савиньо, станет для меня большим подспорьем», — приводит слова Рейса пресс-служба клуба на официальном сайте.