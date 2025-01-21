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Низовцев: оставить Черчесова в сборной Казахстана — правильное решение

Низовцев: оставить Черчесова в сборной Казахстана — правильное решение
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Бывший казахский полузащитник Максим Низовцев оценил решение Казахстанской федерации футбола оставить Станислава Черчесова главным тренером национальной команды. Также Низовцев отметил, что у сборной Казахстана есть шансы попасть на чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

— Федерация приняла решение. У него контракт. Нужно отработать его до конца. Он начнёт подготовку к отбору на чемпионат мира. Я считаю, что оставить его — это правильное решение.

— Как думаете, у сборной Казахстана есть шансы выйти на чемпионат мира — 2026?
— Шансы есть всегда. Казахстан не самая сильная европейская сборная. Конечно, будет сложновато попасть на чемпионат мира, — приводит слова Низовцева «Спорт день за днём».

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью. Ранее Черчесов работал во главе венгерского «Ференцвароша», сборной России, польской «Легии», московского «Динамо», «Амкара» и ряда других российских клубов. Лучшие достижения Черчесова в качестве тренера — победитель чемпионата Польши и Венгрии, а также серебряный призёр чемпионата России.

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