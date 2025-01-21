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Ананко: «Спартак» часто становился чемпионом зимних турниров, а по весне проседал

Ананко: «Спартак» часто становился чемпионом зимних турниров, а по весне проседал
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Девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«На данный момент какие могут быть вопросы к Станковичу? Но теперь его ждёт непростой период — если не ошибаюсь, такого длительного межсезонья в практике Станковича ещё не было. «Спартак» последних лет часто становился чемпионом зимних турниров, а по весне, к сожалению, проседал. Очень важно не ошибиться в процессе подготовки», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.

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