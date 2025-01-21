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Руслан Нигматуллин: Луис Энрике — очередной капризный игрок «Зенита»

Руслан Нигматуллин: Луис Энрике — очередной капризный игрок «Зенита»
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Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике.

«Предположу, что Луис Энрике — очередной капризный игрок», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Энрике «Зенит» объявил накануне, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В «Ботафого» уже в январе отправится Артур, в конце сезона — Вендел. Луис Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

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