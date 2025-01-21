Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гершкович — об уходе Вендела: «Зениту» нужно меньше игроков такого уровня

Гершкович — об уходе Вендела: «Зениту» нужно меньше игроков такого уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Локомотива» Михаил Гершкович высказался об уходе бразильского полузащитника Вендела из «Зенита».

«Говоря об уходе Вендела, в «Зените» что ни игрок, то основополагающий. Не знаю, как они их разместят. Явно, что «Зениту» нужно поменьше футболистов такого уровня. Они не могут одновременно на поле выходить, а это создаёт определённые трудности — Вендел, Клаудиньо, Лусиано, Глушенков, Кассьерра, Мостовой, Мантуан и ещё ребята хорошего уровня, которые не выходят. Но Семак опытный тренер, грамотно расставит.

Вендел — безусловно хороший игрок, но всё движется и меняется. Уйдёт он — придёт другой. Поменяют тактику, структуру атакующих действий и не заметят потери бойца», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Главный трансфер зимы в России — у «Зенита»! Всё о сделке по Энрике, Венделу и Артуру
Главный трансфер зимы в России — у «Зенита»! Всё о сделке по Энрике, Венделу и Артуру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android