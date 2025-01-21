Гершкович — об уходе Вендела: «Зениту» нужно меньше игроков такого уровня

Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Локомотива» Михаил Гершкович высказался об уходе бразильского полузащитника Вендела из «Зенита».

«Говоря об уходе Вендела, в «Зените» что ни игрок, то основополагающий. Не знаю, как они их разместят. Явно, что «Зениту» нужно поменьше футболистов такого уровня. Они не могут одновременно на поле выходить, а это создаёт определённые трудности — Вендел, Клаудиньо, Лусиано, Глушенков, Кассьерра, Мостовой, Мантуан и ещё ребята хорошего уровня, которые не выходят. Но Семак опытный тренер, грамотно расставит.

Вендел — безусловно хороший игрок, но всё движется и меняется. Уйдёт он — придёт другой. Поменяют тактику, структуру атакующих действий и не заметят потери бойца», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.