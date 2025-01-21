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Дмитрий Андреев отреагировал на слух о запрете «Зенита» на трансфер Переса в клубы РПЛ

Дмитрий Андреев отреагировал на слух о запрете «Зенита» на трансфер Переса в клубы РПЛ
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слухи о том, что «Зенит» запретил оренбуржцам продавать Матиаса Переса в другие клубы РПЛ. Ранее появились разговоры, что на Переса претендовал «Рубин», но «Зенит» был против того, чтобы аргентинец играл за другой российский клуб. В итоге футболист перебрался в Парагвай.

— Тимур Гурцкая сказал, что есть запрет от «Зенита» на то, чтобы Перес оставался на территории России и переходил в клубы РПЛ.
— Мне сложно сказать. Я в этой продаже не участвовал. Я не мог этого слышать. Сейчас этим другие люди занимаются.

— Когда вы были спортивным директором в «Оренбурге» — такого не было?
— В наше время не было, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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