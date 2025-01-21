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Появились новые подробности по возможному трансферу Лоррана в ЦСКА

Появились новые подробности по возможному трансферу Лоррана в ЦСКА
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«Фламенго» отклонил предложение ПФК ЦСКА по трансферу Лоррана за € 8 млн. Бразильский клуб выдвинул ответное предложение — € 10 млн за 80% прав на 18-летнего футболиста. Теперь «Фламенго» ждёт ответа от армейцев, сообщает Globo.

Лорран — бывший игрок юношеских сборных Бразилии до 16 и до 17 лет. Всего за основную команду «Фламенго» полузащитник в 34 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал уже несколько предложений по Лоррану, но «Фламенго» не принял ни одного из них.

На зимний перерыв чемпионата России ЦСКА ушёл на шестом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко.

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